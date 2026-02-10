Рособрнадзор объявил предостережение Орловскому институту культуры

Орловскому государственному институту культуры объявлено предостережение от Рособрнадзора о недопустимости нарушения обязательных требований. Учебному заведению предложено принять соответствующие меры по их соблюдению. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Орловского государственного института культуры

Фото: Орловский государственный институт культуры Здание Орловского государственного института культуры

Фото: Орловский государственный институт культуры

В ходе проверки в феврале Рособрнадзор установил, что институт не обеспечивает открытость и доступность информации о трудоустройстве выпускников, а также принял локальные нормативные акты с нормами, которые не соответствуют федеральному законодательству. Помимо этого, у вуза нет разработанной и утвержденной рабочей программы дисциплины «Русская традиционная культура» на направлении бакалавриата «Документоведение и архивоведение».

Кроме того, у надзора возник ряд претензий к работе сайта института культуры:

подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» не был дополнен сведениями о руководителе структурного подразделения — творческо-исполнительского центра;

подраздел «Образование» не содержит всей необходимой информации о трудоустройстве выпускников;

в подразделе «Педагогический состав» нет сведений об опыте педагогов и учебных модулях, которые они реализуют;

подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» не содержит информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года.

Орловский государственный институт культуры был создан в 1972 году как филиал Московского государственного института культуры. В самостоятельный вуз его реорганизовали в 1990 году. Нынешнее название получил в 2015-м. Имеет статус федерального бюджетного учреждения. Врио ректора — Алла Анненкова.

С начала февраля Рособрнадзор объявил предостережения 17 вузам. Среди них также представлен московский университет «Синергия» с филиалами в Белгороде, Воронеже, Курске и Тамбове.

Алина Морозова