Прозвище, похожее на имя супергероя или суперзлодея, ему дали американские газетчики. По словам свидетелей, у него были длинные, как у обезьяны, руки. Еще его называли Темноволосым Душителем. Убийца, насильник и некрофил Эрл Леонард Нельсон 100 лет назад лишил жизни как минимум 21 женщину и 1 младенца. Первое и второе преступления он совершил с разницей меньше чем в две недели в конце февраля и начале марта 1926-го. Эти и последующие совершенные им по всем США злодеяния широко освещала пресса.

Текст: Алексей Алексеев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эрл Нельсон, он же Горилламен, он же Темноволосый Душитель

Фото: Manitoba Provincial Police Эрл Нельсон, он же Горилламен, он же Темноволосый Душитель

Фото: Manitoba Provincial Police

Арестант, доброволец, дезертир, псих

Эрл Леонард Феррал родился в 1897 году в Сан-Франциско. В два года он остался сиротой — оба родителя умерли от сифилиса. Ребенка взяла к себе на воспитание Дженни Нельсон, бабушка по материнской линии, женщина строгая, глубоко религиозная. Она внушала мальчику, что секс — грязное дело. Странности в поведении Эрла, который стал носить фамилию Нельсон, проявились рано. В семь лет его исключили из школы. В десять он попал под трамвай и шесть дней пролежал без сознания.

После травмы мальчика стали мучить сильные головные боли, у него появились проблемы с памятью, он разговаривал с невидимыми людьми, часто цитировал Библию. В подростковом возрасте его любимой книгой стал Апокалипсис. При этом он был завсегдатаем баров и борделей, заразился венерическим заболеванием.

Когда Нельсону было 18, он впервые попал в тюрьму — после того как забрался в чужой дом, решив, что там никто не живет. Его приговорили к двум годам лишения свободы, но выпустили через год. На свободе молодой человек пробыл полгода и был арестован за мелкую кражу. Еще шесть месяцев за решеткой. Вышел и вскоре опять сел — уже за кражу со взломом. После пяти месяцев заключения сумел бежать.

Шел 1917 год. Нельсон записался в армию. И стал себя вести примерно по той же схеме, что и с тюрьмой: то туда, то сюда. Послужил — дезертировал. Снова пошел добровольцем, назвавшись другой фамилией. Послужил еще — сбежал. И так далее. Цепочка прервалась, когда на военном флоте начальство заметило, что он ведет себя как-то странно. Молодого человека отправили в психиатрическую больницу в городе Напа, штат Калифорния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из психиатрической больницы, как и из армии, Нельсон сбегал несколько раз

Фото: Kirkbride Buildings Из психиатрической больницы, как и из армии, Нельсон сбегал несколько раз

Фото: Kirkbride Buildings

Впоследствии эта больница печально прославилась принудительной стерилизацией пациентов. Но когда там находился Нельсон, такого не было. В его случае, возможно, к сожалению.

Из психбольницы Эрл сбегал несколько раз. Санитары даже прозвали его Гудини — в честь знаменитого иллюзиониста. В какой-то момент медработникам надоело его ловить.

В 1919 году Эрл Нельсон под очередным вымышленным именем устроился на работу санитаром в Больницу Святой Марии в Сан-Франциско. В том же году он женился на сотруднице больницы Мэри Мартин, которая была старше его на 38 лет. Мэри выдержала общество супруга полгода. Нельсон вел себя агрессивно, донимал ее вспышками ревности, странными сексуальными желаниями, высказывал бредовые религиозные идеи. Брак распался.

В 1921 году, вскоре после своего 24-го дня рождения, он под видом водопроводчика проник в дом на Пасифик-авеню в Сан-Франциско и попытался совершить насилие над 12-летней Мэй Саммерс. Девочка закричала, на помощь пришел ее брат, Нельсон сбежал. В тот же день он был пойман и отправлен в хорошо ему знакомую психиатрическую больницу. Оттуда бежал еще дважды, а в 1925 году был выписан. Видимо, врачи сочли, что пациент вылечился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клара Ньюмен, первая жертва серийного убийцы Нельсона

Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images Клара Ньюмен, первая жертва серийного убийцы Нельсона

Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images

Первая серия: от Сан-Франциско до Сиэтла

«Приемный сын жертвы таинственного убийства обнаружил ее тело в мансарде». Статья под таким заголовком была опубликована 21 февраля 1926 года в газете The SanFrancisco Examiner. Вот как были описаны обстоятельства происшедшего: «Жертва одного из самых чудовищных преступлений в истории города, 60-летняя Клара Ньюмен, застенчивая, замкнутая седовласая женщина, была жестоко избита и задушена вчера днем в принадлежащем ей многоквартирном доме по адресу: Пирс-стрит, 2037. Пока ее племянник и его жена находились в своей квартире этажом ниже, убийца напал на пожилую женщину, задушил ее, а затем спокойно спустился вниз, где встретился с ее родственниками. "Скажите домовладелице, что я вернусь, чтобы снять эту комнату",— сказал он Мертону Ньюмену, племяннику хозяйки». (Мертон Ньюмен приходился бездетной Кларе Ньюмен племянником, и она его усыновила.)

После того как незнакомец ушел, Ньюмен, забеспокоившись, стал обыскивать дом и за дверью ванной в мансарде обнаружил труп тети. Со ссылкой на врача, производившего вскрытие, газеты сообщали: «Другие травмы дополняют историю с медицинской точки зрения».

Под этой туманной формулировкой скрывалась жуткая подробность — убийца изнасиловал труп.

Клара Ньюмен была богатой женщиной. Ее состояние составляло около $100 тыс. (100 лет назад покупательная способность доллара была в 18 раз выше). За дом на Пирс-стрит она заплатила $60 тыс. Но никаких намеков на то, что убийство совершено с целью ограбления, обнаружено не было. Полиция сначала объявила в розыск «странно одетого дегенерата без пальто и в армейской рубашке». Потом появилась новая версия — что убийц было двое. Жители Сан-Франциско сообщали в полицию о странных незнакомцах, которых видели рядом с домом жертвы. Под подозрением какое-то время был и племянник покойной. Но по подозрению в убийстве никто арестован не был.

2 марта Харви Бил, владелец многоквартирного дома в Сан-Хосе, жилье в котором сдавалось внаем, вернувшись домой, обнаружил труп своей жены в одной из пустующих квартир. 63-летняя Лаура Бил была задушена дважды обернутым вокруг шеи шелковым шнуром. Вскрытие показало, что она была изнасилована.

была задушена дважды обернутым вокруг шеи шелковым шнуром. Вскрытие показало, что она была изнасилована. 10 июня в Сан-Франциско была убита и изнасилована 63-летняя Лилиан Сент-Мэри. Полиция обследовала все меблированные комнаты и дома, в которых сдаются внаем квартиры, в поисках преступника и предупреждала женщин, занимающихся этим бизнесом, чтобы они проявляли осторожность. Одна из домовладелиц, Луиза Берт, сообщила, что подозрительный мужчина приходил к ней и спрашивал о свободных комнатах. Ее насторожил тот факт, что его интересовали комнаты только на верхних этажах. Она тайком от мужчины позвонила родственнику, чтобы тот вызвал полицию. Но визитер успел уйти до прибытия полицейских.

Полиция обследовала все меблированные комнаты и дома, в которых сдаются внаем квартиры, в поисках преступника и предупреждала женщин, занимающихся этим бизнесом, чтобы они проявляли осторожность. Одна из домовладелиц, Луиза Берт, сообщила, что подозрительный мужчина приходил к ней и спрашивал о свободных комнатах. Ее насторожил тот факт, что его интересовали комнаты только на верхних этажах. Она тайком от мужчины позвонила родственнику, чтобы тот вызвал полицию. Но визитер успел уйти до прибытия полицейских. 25 июня в Санта-Барбаре преступник, которого газеты стали именовать Душителем, убил, а затем изнасиловал 53-летнюю владелицу меблированных комнат Олли Рассел. Шеф местной полиции Лестер Десграншам первым заявил о возможной связи четырех преступлений. Во всех случаях злоумышленник действовал по одной схеме: заходил в дом под видом желающего снять жилье, душил жертву, а затем насиловал труп.

Лестер Десграншам заявлял, что сеть для поимки преступника раскинута по всему Западному побережью США. В распоряжении полиции были две улики. Первая — отпечаток пальца, оставленный убийцей на дверной ручке. Вторая — описание мерзавца, которое дал пожарный Уильям Фрейни. Он видел часть преступления через замочную скважину, но, поскольку жертва не кричала, не стал поднимать тревогу.

Фрейни и другие свидетели, встречавшие преступника, описывали его полиции как темноволосого и коренастого мужчину с «длинными руками и большими кистями». Из-за этого в июне 1926 года газеты стали называть его Горилламеном («Человеком-гориллой») и Темноволосым Душителем.

Вскоре полиция арестовала некого Филиппа Брауна. Тот признался, что задушил нескольких женщин на калифорнийском побережье. Но свидетели, видевшие убийцу, не опознали в Брауне Горилламена. К тому же Браун оказался психически больным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэри Нисбет

Фото: Oakland Tribune Мэри Нисбет

Фото: Oakland Tribune

16 августа Стивен Нисбет из Окленда, штат Калифорния, обнаружил труп своей жены Мэри Нисбет в пустой квартире дома, в котором сдавалось жилье внаем. Мэри Нисбет была там управляющей. 52-летняя женщина была задушена полотенцем. Полиция сперва задержала по подозрению в убийстве самого Стивена Нисбета. Но затем почтальон, доставлявший письмо в дом, где убили Мэри Нисбет, сообщил полицейским, что в тот день, а также несколько раз в предшествующие дни видел странно улыбавшегося незнакомца. Этот незнакомец подходил под описание внешности убийцы, Стивен Нисбет — нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беата Уизес

Фото: The Oregonian Беата Уизес

Фото: The Oregonian

19 октября 1926 года 15-летний Чарльз Уизес из Портленда, штат Орегон, обнаружил труп своей матери, 35-летней (по другим данным, 32-летней) Беаты Уизес. Тело находилось в запертом сундуке, который стоял в чердачном помещении их дома. На трупе лежал ворох одежды, а на одежде — поднос со всякими мелочами. Полицейские долго ломали голову над таинственной смертью Беаты Уизес. Детектив Такеберри сумел разгадать загадку.

Женщина залезла в сундук, забросала себя одеждой, поставила сверху поднос, после чего приняла яд и закрыла изнутри крышку сундука.

Коронерское жюри, исследовав обстоятельство смерти, не смогло прийти к единому мнению. Трое присяжных решили, что это убийство, трое — что самоубийство. Полиции, правда, не удалось найти в доме Уизесов яд. Зато на стене комнаты, в которой жила покойная, висело стихотворение в рамке, и в нем говорилось, что нужно все свои беды и горести убрать в ящик, надежно его закрыть, сесть сверху и рассмеяться. Эти стихи и подсказали ей способ самоубийства, решила полиция. К тому же из дневника покойной стало известно: недавно она узнала, что ее любовник женат, чем была шокирована.

Вскрытие показало, что яда в организме Беаты Уизес нет. Непонятно было также, почему вокруг шеи женщины было обмотано ее домашнее платье. И почему Чарльз Уизес обнаружил запертой дверь на чердак.

Пока полиция продолжала ломать голову над тайной трупа в сундуке, Эрл Нельсон на следующий день, 20 октября, убил 59-летнюю Вирджинию Грант, а 21 октября — 38-летнюю Мейбл Флюк. Оба трупа были найдены в принадлежавших покойным домах, сдававшихся внаем. Первый — за печкой в подвале, второй — на чердаке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мейбл Флюк и дом, в котором был найден ее труп

Фото: The Oregon Daily Journal Мейбл Флюк и дом, в котором был найден ее труп

Фото: The Oregon Daily Journal

«Три мертвых женщины за четыре дня. Полиция в недоумении»,— комментировала ситуацию газета The Oregon Daily Journal (в публикации была ошибка: три убийства были совершены за три дня).

После преступных гастролей в Орегоне Горилламен вернулся в Калифорнию.

3 ноября владелица салона красоты в Сан-Франциско сообщила в полицию о мужчине, который попытался ее задушить. На крик прибежал муж женщины, преступник скрылся. Словесный портрет нападавшего не совпал с описаниями, уже имевшимися в распоряжении полиции, за исключением темного цвета волос. Полиция предположила, что душителей может быть двое. Но затем эта версия была отброшена.

18 ноября в Сан-Франциско была убита и изнасилована 56-летняя Анна Эдмондс. Соседи видели, как с ней разговаривал мужчина: он договаривался о покупке дома Анны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Миссис Мюррей выжила после нападения Нельсона

Фото: San Francisco Chronicle Миссис Мюррей выжила после нападения Нельсона

Фото: San Francisco Chronicle

Днем ранее 28-летняя миссис Мюррей из Барлингейма, штат Калифорния, открыла дверь мужчине, который интересовался комнатой, сдававшейся внаем. Мужчина напал на нее, миссис Мюррей закричала, чем привлекла внимание соседей. Злоумышленник сбежал, а женщину на следующий день доставили в больницу. Она была беременна, и нападение тяжело отразилось на ее здоровье.

24 ноября в Сиэтле, штат Вашингтон, был найден труп 48-летней вдовы Флоренс Фитиан Монкс. Дом богатой женщины, сдававшей комнаты, был ограблен. Первоначально полиция разыскивала темноволосого мужчину, но потом, приняв во внимание показания свидетелей, переключилась на розыски двух мужчин — румяного блондина, интересовавшегося комнатой, и одетого в рванье человека, спрашивавшего у соседки Флоренс Монкс, не найдется ли у нее ненужных старых ботинок.

29 ноября в Портленде была убита 48-летняя Бланш Майерс. Труп был найден под кроватью в комнате, которую она ранее показывала мужчине,— описание его внешности уже было знакомо полиции. После убийства Майерс полиция Сиэтла пришла к выводу, что и Монкс убил Темноволосый Душитель, Горилламен.

В день смерти Майерс в полицию Портленда обратилась хозяйка меблированных комнат. Один из ее жильцов сообщил ей, что уезжает на восток страны и не планирует возвращаться, хотя заплатил за много дней вперед. Ей и одной женщине, снимавшей у нее жилье, этот человек подарил перед отъездом украшения. Ювелирные изделия были опознаны как украденные из дома Флоренс Монкс.

Полиция Портленда распространила заявление, предупреждая общественность о необходимости соблюдать осторожность, пуская незнакомцев в дом. Женщин-домовладелиц призывали не показывать сдаваемые дома и комнаты в одиночку, при необходимости обращаться в полицию за помощью.

Но Темноволосый Душитель уже покинул Западное побережье, не попав в расставленную сеть. Он поехал на восток.

Вторая серия: от побережья до побережья

Эрл Нельсон двигался на восток, перемещаясь на попутных машинах и в вагонах грузовых поездов. Следующее убийство он совершил в центре страны, в городе Каунсил-Блаффс, штат Айова.

23 декабря Джон Брерар, вернувшись домой, обнаружил за печкой труп жены, 40-летней Альмиры Брерар. Она была задушена рубашкой Джона. Первоначально рассматривалась версия самоубийства, так как незадолго до смерти Альмира выписалась из психиатрической больницы.

Впрочем, один из жильцов дома сообщил, что Альмира Брерар должна была встретиться с каким-то мистером Уильямсом, который искал комнату.

И, после того как экспертиза нашла следы изнасилования, ее смерть стала рассматриваться как убийство. Полиция пришла к выводу, что оно связано с убийствами женщин на Западном побережье.

Следующие преступления Горилламен совершил между Рождеством и Новым годом в Канзас-Сити, штат Миссури. 27 декабря Реймонд Пейс вернулся домой после работы. Его встретил шестилетний сын Виктор со словами: «Мама упала с лестницы». Реймонд стал искать жену и обнаружил ее труп. 23-летняя Бонни Пейс была задушена. Из ее сумочки было украдено $35.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Германия Харпин и ее сын Роберт, единственная жертва мужского пола в серии совершенных Горилламеном убийств

Фото: The Kansas City Times Германия Харпин и ее сын Роберт, единственная жертва мужского пола в серии совершенных Горилламеном убийств

Фото: The Kansas City Times

На следующий день мертвыми были найдены 28-летняя Германия Харпин и ее восьмимесячный сын Роберт. Младенец был задушен подгузником. Германия также была задушена, а затем изнасилована. Служебные собаки, взяв след убийцы, вскоре его потеряли. Полиция пришла к выводу, что оба убийства совершил один человек, но не связала их с серией преступлений в других штатах.

К весне Эрл Нельсон добрался до Восточного побережья США. 27 апреля 1927 года в Филадельфии, штат Пенсильвания, он убил и изнасиловал 53-летнюю хозяйку меблированных комнат Мэри Макконнелл. На следующий день преступник пытался сдать золотые часы убитой в ломбард, но ему отказали.

27 мая убийца прибыл в Буффало, штат Нью-Йорк. На следующий день он поселился в комнате, которую снял у 55-летней Дженни Рэндольф. 29 мая Рэндольф позвала жильца, который назвался Чарльзом Харрисоном пойти вместе с ней на вечернюю службу в церковь. Он отказался, и Рэндольф пошла в церковь одна. Когда хозяйка вернулась, Харрисон повел с ней длинный спор на религиозные темы. Другой жилец дома, Фред Меррит, ушел на работу в ночную смену в 22:00. Мистер Гидеон Джиллет, брат Дженни, лег спать около полуночи, а беседа его сестры с Харрисоном продолжалась. Утром Меррит и Джиллет обнаружили, что Дженни Рэндольф и Чарльз Харрисон не вышли к завтраку. Дверь комнаты Харрисона была заперта. Джиллет нашел запасной ключ и отпер дверь. В комнате под кроватью лежало тело его сестры. Жилец исчез.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дженни Рэндольф

Фото: The Buffalo News Дженни Рэндольф

Фото: The Buffalo News

Меррит и Джиллет описали пропавшего жильца так: хорошо одетый мужчина ростом около пяти футов семи дюймов (примерно 170 см) и весом 155 фунтов (около 70 кг), коренастого телосложения, с очень полным лицом, темным цветом кожи, черными жесткими волосами, зачесанными назад, голубыми глазами с белыми вкраплениями. Он говорил с шотландским акцентом и называл себя плотником по профессии. Описание внешности этого Харрисона сильно напоминало описание подозреваемого в убийствах, совершенных в Орегоне и Сиэтле.

Серия убийств продолжалась. 5 июня в Детройте, штат Мичиган, были найдены трупы управляющей меблированными комнатами Фанни Мэй и одной из жилиц — Патрисии Морин Аторти (в газетах того времени ее называли девичьей фамилией Освальд). Мэй была задушена шнуром, отрезанным от настольной лампы. Судмедэксперт определил, что убийства были совершены несколькими днями раньше. Освальд была наркозависимой. Рядом с трупом нашли несессер, в котором были шприц и запас наркотиков. Беспорядок на месте двойного убийства навел полицию на мысль о том, что его совершил наркоман или наркоторговец.

2 июня Эрл Нельсон задушил 27-летнюю Мэри Сесилию Ситсму в Чикаго, штат Иллинойс. Орудием убийства был электрический шнур от бытового прибора. Чикагская полиция задержала аж четверых подозреваемых. Главным был Майкл Хирш, доставлявший мясо в дом Ситсмы в день убийства. Комната убитой была забрызгана кровью. У Майкла Хирша на ботинке оказались следы крови. Он объяснил, что порезался, открывая консервную банку в мясной лавке отца. В лавке нашли вскрытую банку, а в умывальнике — следы крови. По словам Хирша, он после пореза промывал рану. Кроме того, в кармане у него был найден ключ, которым можно было открыть дверь дома Ситсмы. Но экспертиза установила, что этим ключом можно открыть и входную дверь дома Хиршей, а также другие двери. Еще трех человек полиция арестовала, похоже, за цвет кожи, отличный от белого. Один из них вызвал подозрение тем, что ушел с работы раньше обычного. Подозреваемый объяснил, что ему просто очень хотелось выпить. Доказать вину хотя бы одно из четырех полицейским не удалось.

Горилламен тем временем отправился на север.

Третья серия: Канада

8 июня 14-летняя Лола Коуэн из Виннипега, провинция Манитоба, Канада, вышла из дома и отправилась продавать пластмассовые цветы в разнос. Когда она не вернулась домой, родители обратились в полицию.

10 июня Нельсон ударил плотницким молотком, затем задушил и изнасиловал 27-летнюю жительницу Виннипега Эмили Паттерсон. Труп обнаружил под семейной кроватью супруг убитой, когда встал на колени, чтобы помолиться. Снятое с покойной обручальное кольцо убийца продал местному ювелиру, а украденную из дома Паттерсонов одежду сдал в магазин секонд-хенд. На полученные деньги он постригся и побрился, причем парикмахер обратил внимание на порезы на голове клиента.

Полиция обошла все меблированные комнаты города. В заведении миссис Огаст Хилл полицейские узнали о жильце, назвавшемся фамилией Вудкок. В его комнате под кроватью был обнаружен обнаженный и обезображенный труп Лолы Коуэн.

Хотя описание внешности и метод совершения преступлений указывали на то, что преступник в Виннипеге — тот же, кто убивал женщин в Соединенных Штатах, канадская полиция задержала нескольких подозреваемых.

Некоторым из них было предъявлено обвинение в бродяжничестве, остальных отпустили.

Полиция Виннипега объявила награду в размере 1500 канадских долларов (примерно соответствует современным $20 тыс. США).

Описания преступника были разосланы в полицейские управления и почтовые отделения США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотография Нельсона, сделанная после его ареста

Фото: Bettmann Archive / Getty Images Фотография Нельсона, сделанная после его ареста

Фото: Bettmann Archive / Getty Images

Аресты

14 июня мужчина, похожий на разыскиваемого, был задержан американскими таможенниками в городе Уоррод, штат Миннесота, но сумел сбежать.

15 июня в магазинчик в городе Уакопа, провинция Манитоба неподалеку от канадо-американской границы, зашел мужчина и попросил сделать ему что-нибудь поесть. Жена хозяина магазина Лесли Морган приготовила, а пока незнакомец ел, позвонила в отделение полиции в городе Килларни. Полицейская машина подъехала быстро. Мужчина был арестован. Бдительная и хладнокровная миссис Морган получила обещанную награду — 1500 канадских долларов. Задержанный назвался именем Верджил Уилсон. Он вел себя настолько спокойно, что полицейские решили: возможно, они задержали не того. Ночью он сбежал из тюрьмы в Килларни, но 12 часов спустя был пойман снова, так как сел в поезд, в котором ехали полицейские.

17 июня его доставили в Виннипег. У полицейского участка собралась разъяренная толпа. Взятые у «Уилсона» отпечатки пальцев совпали с оставленными Темноволосым Душителем — их получили из Соединенных Штатов. Частицы кожи, найденные под ногтями убитой Эмили Паттерсон, как показала экспертиза, также принадлежали ему.

Миссис Огаст Хилл уверенно опознала в «Уилсоне» бывшего жильца, когда перед ней выстроили в линию 30 человек: «Это он, зверь! Я узнала бы его из тысячи!» Журналистам она рассказала, что хотела спросить, когда он вернет ей $2, которые задолжал, но полиция не позволила ей разговаривать с задержанным. Узнал его и владелец магазина одежды секонд-хенд. Миссис Мюррей из Барлингейма, когда ей показали присланную из Канады фотографию, также опознала мужчину, который напал на нее. Полиция Портленда показала фотографии местным жителям, видевшим Нельсона. Они уверенно указали на него. Был он опознан и в Филадельфии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эрла Нельсона (в середине) выводят из здания суда Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images Здание суда в Виннипеге, в котором проходил судебный процесс Фото: Paul Tavares / Wikipedia Следующая фотография 1 / 2 Эрла Нельсона (в середине) выводят из здания суда Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images Здание суда в Виннипеге, в котором проходил судебный процесс Фото: Paul Tavares / Wikipedia

Против «Верджила Уилсона» были выдвинуты официальные обвинения в двух убийствах. Он назвал полиции свое настоящее имя — Эрл Нельсон.

Из США поступил запрос на депортацию подозреваемого в серии преступлений. Но канадские власти предпочли судить его сами — за два убийства, совершенные в стране. Впоследствии в литературе, посвященной маньяку, высказывались предположения о том, что на его совести большее число жертв — еще как минимум семь.

Наказание

Суд над маньяком должен был начаться 27 июня, но по просьбе его адвоката был отложен. 1 ноября начался отбор присяжных. Охрана с трудом сдерживала толпу. Желающих прорваться в зал судебных заседаний было гораздо больше, чем мест там. Показания против Нельсона дала его бывшая жена. Тюремный охранник, дежуривший у его камеры, рассказал, что подсудимый часто повторял слова из Книги Притчей Соломоновых: «Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои, потому что блудница — глубокая пропасть, и чужая жена — тесный колодезь; она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников».

5 ноября Эрл Нельсон был признан виновным и приговорен к смертной казни. Исполнение наказания было назначено на 13 января 1928 года. Перед тем как был объявлен приговор, Нельсон заявил о своей невиновности.

Когда полицейские выводили его из здания суда, было видно, что он сильно перепуган. Из толпы доносились призывы линчевать маньяка.

22 ноября адвокат Нельсона подал прошение о замене его подзащитному смертной казни на пожизненное заключение. Работники виннипегской тюрьмы на Вон-стрит рассказывали журналистам, что серийный убийца пребывает в прекрасном настроении, хорошо ест и крепко спит. Ежедневно он несколько часов проводил за книгой.

7 января руководство Манитобского университета объявило, что те студенты, которые попытаются наблюдать за смертной казнью с верхних этажей или с крыш университетских зданий, расположенных рядом с тюрьмой, будут отчислены.

11 января Кабинет министров Доминиона Канада оставил смертный приговор в силе. «То, что я знаю, уйдет вместе со мной»,— заявил Нельсон, узнав эту новость.

13 января Эрл Нельсон был повешен. Перед тем как палач надел ему на голову колпак, серийный убийца произнес последние слова: «Я заявляю о своей невиновности перед Богом и людьми и прощаю тех, кто причинил мне вред».