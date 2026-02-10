«Городец — не резиновый»

В 2025 году Нижегородскую область посетили более 5 млн туристов и, судя по всему, регион не намерен останавливаться на достигнутом: несколько нижегородских населенных пунктов в ближайшее время войдут в популярный туристический маршрут «Золотое кольцо». Среди них Городец, который уже стал признанным туристическим центром. О том, как сегодня развивается туризм в Городецком округе и какие перспективы несет муниципалитету включение в «Золотое кольцо», рассказал глава МСУ Александр Мудров.

Глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров

— Александр Юрьевич, чего Вы как глава МСУ ждете от включения Городца в «Золотое кольцо»?

— Сразу скажу, что мы в обязательном порядке выполним все, что необходимо для включения нашего города в «Золотое кольцо». Ведь это принесет нам безусловный интерес как новых туристов, так и инвесторов. Но как будет на практике реализовываться это вхождение в «Золотое кольцо», пока не понятно. Как неясно и то, каких обязательств потребует.

Пять лет назад эти обязательства были вполне конкретно оцифрованы. Нам нужно было иметь определенное количество номерного фонда, определенную звездность гостиниц, определенное количество точек общепита и так далее. Когда стало понятно, что мы не набираем нужное количество номеров определенной звездности, начались переговоры с региональным министерством туризма.

В параметрах пятилетней давности «Золотое кольцо» было проектом, которым пользовались в основном люди старшего и пенсионного возраста. Тогда участие в этом проекте сулило муниципалитету максимум продажу одной проходки в музей, потому что питание и проживание туристы получали на теплоходе или в гостинице в Нижнем Новгороде. И нам посоветовали делать акцент на туристах, которые и так приезжают в Городец.

Как сейчас будет выглядеть взаимодействие с «Золотым кольцом», сказать пока не могу. Но мы рассчитываем, что регион и подскажет нам регламент взаимодействия, и направит наши дальнейшие шаги.

— У Городца еще есть потенциал по количеству туристов, которых округ может принять?

— Мы уже достигли потолка возможностей комфортно принимать гостей и даже немного пробили его. В 2023 году Городец принял 850 тыс. туристов, в 2024 году — 885 тыс., по 2025 году ожидаем 900 тыс. человек. Вмещает ли наш округ это количество туристов? Пока вмещает. Комфортно ли им всем? Я бы так не сказал. Нам точно не хватает гостиниц и точек питания.

Радует, что многие инвесторы уже готовы найти в гостиничном бизнесе в Городце благодатную для себя почву. У нас наконец-то стартовало строительство четырехзвездочной гостиницы на набережной, около «Города мастеров». Предприниматель Альберт Гусев работает с несколькими объектами культурного наследия, переформатируя их в отели и новые объекты туристического показа. Интерес к таким проектам проявляют и другие предприниматели. Часть из них — нижегородские. Но и по столицам слух уже пошел.

Кроме того, у нас непаханое поле работы с нелегальными гостевыми домами. Их много как в самом Городце, так и в прибрежных зонах Горьковского водохранилища. Легализация таких гостевых домов — одна из первейших наших задач. Также мы хотим существенно улучшить транспортную ситуацию и в центре Городца, и в других населенных пунктах, которые посещают туристы.

Уличная скульптура в исторической части Городца
Зимний Городец, музейный квартал и "Город мастеров"

— Уже не первый год обсуждается вопрос о возможном строительстве фуникулера в Городце, который мог бы связать набережную с исторической частью города. Что сейчас с этим проектом?

— Этот объект должен появиться. Когда это произойдет, пока сложно сказать. Для этого должны сложиться соответствующие условия, в том числе и внешнеэкономические. Если говорить о внебюджетных источниках, то тут необходим заинтересованный частный бизнес.

Мы обсуждали этот вопрос с руководством группы компаний ННДК, которая строит гостиницу рядом с проектируемым местом размещения фуникулера. Пока этот объект в их финансовую модель не укладывается. Поэтому ищем новые варианты. Но можно точно сказать, что сейчас из всех инфраструктурных объектов фуникулер не является проектом первой необходимости.

— Городец не единственный населенный пункт в вашем округе, который мог бы быть интересен туристам. Какие направления еще планируется развивать?

— Мы уже говорим про вовлечение в туристический оборот города Заволжья, где можно развивать тему промышленного или исторического туризма, но для этого нужно в первую очередь привести в нормальное состояние дорожное полотно на дамбе Нижегородской ГЭС (Городец и Заволжье находятся на разных берегах Волги и связаны дорогой по дамбе ГЭС – Ъ).

На самом деле это моя мечта, которая сегодня претворяется в рабочие задачи — создать не только сказку купеческого города в центре Городца, но и сказку сталинского ампира, советской архитектурной классики в Заволжье. Мы уже называем его городом советской мечты, но чтобы он стал интересен туристам, нужно многое сделать.

Например, мы обсуждаем с архитекторами и художниками идеи о том, как через градостроительные решения поменять отношение к городу самих жителей. Сегодня в центре города слишком много собственников, которые захватили территорию с подходом «мне неважно, что происходит вокруг, — мне надо, чтобы я мог выйти из дома и сразу пожарить шашлыки». А вокруг могут быть гости города, которые приехали посмотреть объекты из наследия советской эпохи, и нужно уважать это желание.

Нужны какие-то рамки, правила, как себя нужно вести внутри города, заложенные архитектурно. Ведь архитектура — это на века, это некая незыблемая основа, вокруг которой строится жизнь.

— Такое мышление реально изменить?

— Вот и посмотрим.

— В Городце, который уже стал признанным туристическим центром, удалось это сделать?

— Если честно, мне сложно судить, потому что я не стоял у истоков создания «Музейного квартала». Но я вижу, что жители спокойно относятся к туристам. Во время встреч с городчанами постоянно слышу рассказы о том, как они водят по городу своих приезжих друзей или родственников и показывают, что сделано за последние годы и какая еще идет работа. Это, наверное, один из главных факторов — когда ты начинаешь благоприятно относиться к людям, которые приезжают полюбоваться твоим городом.

Новогодняя ель около здания Музея Городецкой росписи

— С какими основными проблемами сегодня приходится сталкиваться при организации новых туристических локаций и маршрутов?

— Главный бич всей туристической инфраструктуры — это коммунальное хозяйство. Сегодня коммунальные сети ни в Городце, ни в Заволжье, ни на сельских территориях не приспособлены к такому количеству абонентов. Причем далеко не все из них подключаются к центральной канализации. Коллектор, ведущий к очистным сооружениям, и они сами требуют реконструкции. Электрические сети тоже не выдерживают нагрузки.

И еще важно не забывать, что Городецкий округ — это не туристическая зона, а в первую очередь один из промышленных центров Нижегородской области. В нашем округе огромное количество предприятий, которые хорошо себя чувствуют, показывают прибыль, даже несмотря на санкционное давление. Все они являются потребителями электрического и газового ресурса, пользуются системами водоотведения.

Если возвращаться к туризму, то сегодня есть задача распределить турпоток по нашей территории. Пока основная концентрация визитеров в Городецком округе приходится на «Музейный квартал». Но у нас есть много других точек притяжения, и нужно связать их между собой, предложив туристам остаться у нас с ночевкой, а не приезжать на один день, как сейчас. Таким образом мы увеличим монетизацию от пребывания туристов в два-три раза и выведем туристическую отрасль на третье место после промышленности и сельского хозяйства.

— А турбазы, лагеря или модные сегодня глэмпинги?

— В этом направлении тоже работаем. Когда приходят инвесторы с инициативами о строительстве глэмпинга или коттеджного поселка, мы предлагаем им посмотреть не совсем традиционные направления. К примеру, Николо-Погостинский сельсовет, земли вдоль течения реки Узолы, которая тоже обладает своей рекреационной ценностью и где можно найти площадки для создания камерных или достаточно больших баз отдыха.

Нас в этом запале немного ограничивает областной минград, потому что создание в чистом поле какого-то объекта туристской инфраструктуры ставит серьезные вызовы по той же самой коммунальной сфере. Протянуть водопровод либо откопать скважину, затем обеспечить водоотведение до очистных сооружений или поставить локальные очистные сооружения в удаленных районах будет стоить гораздо дороже, чем собственно в Городце. Но мы понимаем, что Городец не резиновый, он уже не может вместить столько людей, сколько хотелось бы классическим отельерам. Поэтому мы поддерживаем тех, кто стремится развивать рекреационный туризм в русской глубинке. Ну, и будем надеяться, что этот бизнес будет учитывать и буквально работу лопатой — как, например, во время январских снегопадов в этом году.

— Зачем?

— Честно скажу, странно гнать муниципальную технику к какой-нибудь отдаленной глэмпинг-деревушке, владельцы которой решили для себя, что могут продавать ретриты по 20–40 тыс. руб. за ночь, а помогать чистить дороги не готовы. И начинается: «А ну-ка, быстро пришлите технику, мы вам деньги платим». А муниципальные тракторы в это время работают на основных магистралях! Вот таких ситуаций хотелось бы избежать. Поэтому сразу советую потенциальным инвесторам, готовым локализовать базу отдыха в глухом лесу, сначала подумать, как туда люди доедут, чем там будут питаться и как смогут выбраться обратно, особенно зимой.

Записал Андрей Репин