Здесь будет техноград

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков представил горожанам и бизнес-сообществу стратегию социально-экономического развития Ижевска до 2036 года. Главная миссия, заявленная в документе: стать не просто промышленной площадкой, а современным техноградом, где инновационная экономика сочетается с высоким качеством жизни, притягивая и удерживая таланты. Эксперты отмечают хорошую проработанность документа, однако планы не всегда в действительности реализуются, поэтому стратегию необходимо подкрепить четкой «дорожной картой» и постоянным контролем.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Трансляция «Ъ-Удмуртия» Фото: Трансляция «Ъ-Удмуртия»

Презентация состоялась в филармонии, куда были приглашены работники социальной сферы, представители бизнеса, сотрудники государственных и муниципальных учреждений, депутаты городской думы, представители общественности, блогеры и активисты. Документ готовили на протяжении года на основе анализа данных, стратсессий с экспертами и общественного обсуждения.

«Ижевск — это техноград, промышленный, инновационный центр, где важно обеспечить высокое качество жизни»,— описал образ города в представлении жителей Дмитрий Чистяков. Достигать эту цель планируется по трем ключевым направлениям: экономическое развитие, совершенствование городской среды и сохранение человеческого капитала.

Опорой города остается реальный сектор, где заняты две трети трудоспособного населения. Уже сегодня 40% промышленных предприятий относятся к высокотехнологичным, а число патентов «вдвое превышает общероссийский уровень», отметил глава города. В планах создание минимум шести новых технопарков в ближайшие пять лет, удвоение объема инвестиций в основной капитал и ставка на наукоемкие отрасли. «На базе ИжГТУ начинается создание научно-производственного центра БПЛА. Республика получила на этот проект 1 млрд руб. по национальному проекту. 11 резидентов планируют вести образовательную и научно-производственную деятельность в новом центре и воспитывать при этом кадры — это 270 рабочих мест и 8 млрд руб. приток инвестиций в экономику региона»,— отметил Дмитрий Чистяков.

Параллельно планируется усилить поддержку малого и среднего бизнеса, который формирует 40% городской экономики. Стратегической целью является увеличение числа субъектов МСП на 30% в течение десятилетия и активное развитие экспортного потенциала.

На те же 30% планируется увеличить и туристический поток. «Привлечению туристов, которые впоследствии могут стать и жителями города, способствует появление точек притяжения, таких как термальные курорты. Кстати, строительство сразу нескольких таких объектов уже стартовало. Важно здесь появление гостиниц, качественного общепита, создание новых турмаршрутов. Огромным стимулом в этом направлении стало открытие нового терминала аэропорта»,— заявил господин Чистяков.

Стратегия предполагает кардинальное изменение облика Ижевска. В планах — реконструкция городского пляжа с инвестициями до 10 млрд руб., преображение парка Кирова и создание многофункционального арсенального квартала в самом сердце города. «Ижевску не хватает столичного лоска. И мы к нему стремимся»,— отметил глава города.

Инфраструктурные проекты затронут все сферы: от масштабной модернизации теплосетей (10 млрд руб. по концессии) и внедрения безопасной технологии водоподготовки без хлора на «Ижводоканале» до развития дорожной сети и проекта «Пешеходный Ижевск». Особое внимание уделят озеленению территорий и общественным пространствам в рамках проекта «Зеленый код».

Подводя итог, глава города подчеркнул, что стратегия является общим планом действий, который будет воплощаться через национальные проекты и инициативы бизнеса. «Успех зависит от вовлеченности каждого, кто живет и работает в Ижевске. Итогом должна стать не только современная инфраструктура, но и чувство гордости за свой город у всех его жителей»,— резюмировал Дмитрий Чистяков.

Заместитель председателя городской думы Ижевска Алексей Кузнецов в комментарии для «Ъ-Удмуртия» назвал хорошо проработанной представленную стратегию. «Документ основан на реальных исследованиях и учитывает мнение и запросы жителей города. Важным является то, что стратегия продолжает историческое промышленное развитие города, и в то же время упор делается на создании комфортной городской среды. Экономический потенциал города для этого есть, и есть перспективы развития собственной экономической базы»,— отметил вице-спикер гордумы.

Однако путь от амбициозных планов к их воплощению требует четких механизмов. Как отметила заместитель председателя постоянной комиссии гордумы по бюджету и финансам Мария Бобылева, текущая стратегия рассчитана на долгосрочную перспективу и пока не утверждена депутатами вместе с бюджетом.

«Чтобы стратегия была реализована, должен быть контроль и со стороны городских депутатов, и со стороны жителей. Безусловно, в этом должна быть заинтересована и команда администрации города. На деле, конечно, планы и действительность часто не совпадают, и это нормально, наша задача в целом не отклоняться от выбранного курса и стратегии»,— сказала Мария Бобылева.

Ее коллега Алексей Кузнецов добавил, что для достижения целей стратегии необходима конкретная «дорожная карта». «В первую очередь нужно разработать и утвердить план мероприятий по реализации стратегии, который бы все приоритетные направления развития связал с муниципальными программами, установил бы связь с целевыми показателями и закрепил ответственных исполнителей данных мероприятий из числа структурных подразделений администрации города. Это позволит сформировать четкий план работы на следующие 10 лет»,— сказал вице-спикер гордумы.

В целом эксперты считают, что стратегия не содержит недостижимых планов и вполне может быть реализована за 10 лет. «Это практичный, рабочий план, лишенный абстрактных задач, и большая часть работы уже ведется в рамках действующих проектов,— отметила член Общественной палаты Ижевска Анастасия Карманова.— Уверена, что при сохранении темпов развития, стабильном финансировании и эффективном контроле все цели будут достигнуты в ближайшее десятилетие. Если мы посмотрим на город — он изменился кардинально. 10 лет назад Ижевск был недружелюбным и некомфортным, но за последние годы произошел настоящий скачок благодаря нацпроектам. Мы видим новую, безопасную инфраструктуру, благоустроенные дворы. И если мы сохраним эту динамику при должной координации и поддержке жителей, то выполним стратегию даже раньше запланированного срока».

Евгения Перевощикова