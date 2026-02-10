МТС планирует вложить в инфраструктуру 18 млрд руб. до конца 2027 года

В МТС (MOEX: MTSS) «Ъ» рассказали, что планируют в 2026-2027 годах инвестировать в развитие радио подсистем и транспортной сети по всей стране 18 млрд руб. Вложения в инфраструктуру необходимы для будущего запуска 5G в РФ, сказали в компании.

Ранее «Ъ» сообщал, что в России могут начать запускать 5G с имеющихся у операторов частот на том оборудовании, которое уже есть на сетях, пока нет серийного отечественного оборудования. Первые коммерческие сети пятого поколения мобильной связи (5G) должны появиться в России в 2026 году, писали «Ведомости» со ссылкой на Минцифры.

Алексей Жабин