Трое жителей Стерлитамака обвиняются в мошенничестве на 61 млн рублей

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении троих жителей Стерлитамака, которые в зависимости от роли и степени участия в преступлении обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации средств, полученных в результате преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в 2021–2024 годах фигуранты уголовного дела под видом брокеров похитили у 38 человек более 61 млн руб.

Один из обвиняемых на полученные средства купил автомобили, земельный участок и квартиру в Стерлитамаке. В обеспечительных целях на имущество соучастников стоимостью более 27 млн руб. наложили арест.

Майя Иванова