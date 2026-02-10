Правительство выдвинуло Орешкина и Шадаева в совет директоров Первого канала

Правительство выдвинуло трех кандидатов в качестве представителей РФ в совет директоров Первого канала. Для избрания в совет предложили замруководителя администрации президента Максима Орешкина, первого замруководителя аппарата правительства Леонида Левина и главу Минцифры Максута Шадаева.

Правительство также выдвинуло замначальника управления Росимущества Анну Дрокову кандидатом в ревизионную комиссию Первого канала. Росимуществу поручили включить этих кандидатов в список для голосования в совет директоров и ревизионную комиссию Первого канала, сообщают российские госагентства со ссылкой на постановление правительства.

В 2020 году президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить приватизацию «Первого канала», в результате которой доля государства в компании снизилась с 51% до 34%. Целью этого решения называли повышение финансовой устойчивости канала. У государства при этом появилась «золотая акция», дающая специальное право в управлении «Первым каналом».