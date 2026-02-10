Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Boucheron Фото: Boucheron

В Париже прошла очередная неделя haute couture, а параллельно с ней по старой традиции — зимние презентации High Jewellery французских и примкнувших к ним домов. Зимние презентации, как правило, не такие масштабные, как летние, но все равно есть на что посмотреть.

Chaumet показал коллекцию Envol, вдохновленную архивным мотивом крыльев, широко используемым домом, а также конкретным украшением — выразительными крыльями, созданными в начале XX века для Гертруды Вандербильт-Уитни, американской наследницы, мецената и основательницы Музея американского искусства Уитни. Тиарой-трансформером с использованием горячей эмали. Всю новую коллекцию также решили сделать с эмалью.

Boucheron продолжает исследовать свои архивы. В Histoire de Style Клэр Шуан не в первый раз обращается к наследию Фредерика Бушерона и творчески перерабатывает его ключевые изобретения, таки как колье «Знак вопроса», а также тему ювелирного кутюра (один золотой шарф от Boucheron чего стоит). В новой коллекции появляется и колье The Address с бриллиантами, в качестве напоминания о том, что именно Бушерон был первым ювелиром на Вандомской площади.

Cartier представил новую High Jewellery-коллекцию En Equilibre, показанную в бутике на Rue de la Paix рядом с архивными украшениями дома: вместе с новыми украшениями показали футляр для косметики из оникса и драгоценных камней 1928 года (один из ранних фигурных образов пантеры Cartier) и подвеску-брошь 1913 года с крупными сапфирами. Новая коллекция очень геометричная, с четкими линиями и чистыми силуэтами.

Graff в этот раз представлял не коллекцию, а один сет, но зато какой. Совершенно сражающий блеском бриллиантов в сочетании с глубоким синим цветом сапфиров, главный из которых — в колье. Это негретый синий сапфир весом 31 карат.

Анна Минакова