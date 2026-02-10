«Вероятно, самый остроумный ролик представила марка Jeep»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake / Reuters Фото: Mike Blake / Reuters

В минувшее воскресенье в Санта-Кларе, штат Калифорния, прошел Super Bowl 2026 — главное спортивное событие года в США. Но нас, понятное дело, интересует не то, с каким счетом «Морские ястребы из Сиэтла» разгромили «Патриотов из Новой Англии». Аудитория трансляции этого матча по американскому футболу — это сотни миллионов зрителей.

Рекламное время стоит баснословных денег, а потому набор товаров и услуг, которые рекламируются во время трансляции, а также то, какие бренды идут на такие затраты, — важный показатель для экономики, причем не только американской.

Казалось бы, совсем недавно, в 2012 году 40% рекламного времени во время трансляции Super Bowl занимала автомобильная реклама. В 2025-м, как подсчитали эксперты аналитической компании iSpot, этот показатель упал до 7%. А сегодня только четыре автопроизводителя воспользовались возможностью показать самой большой телевизионной аудитории Америки свои продукты и ценности своих брендов.

Это компания Toyota, снявшая для Super Bowl сразу два ролика, один из которых посвящен 30-летию кроссовера RAV4. Компания Volkswagen тоже эксплуатировала тему ностальгии: под саундтрек начала 1990-х, песню Jump Around группы House Of Pain транслировалась мысль, что с той поры прошло три десятка лет, а водители автомобилям по-прежнему нужны.

Концерн General Motors, как и Toyota, запустил два рекламных ролика: один посвящен электрическим моделям марки Chevrolet, а другой представляет ливрею гоночной команды Cadillac, которая в нынешнем сезоне дебютирует в «Формуле-1». И еще один ролик, вероятно, самый остроумный из всех, показанных на нынешнем Super Bowl, представила марка Jeep. Спойлерить не буду, посмотрите.

Еще забавный момент: в музыкальном шоу, без которого не обходится ни один Super Bowl, рэпер Bad Bunny выступал из кузова пикапа Ford начала 1970-х. Так вот, с автомобиля были убраны все эмблемы. Реклама во время матча это супердорого, а Ford в нынешнем году рекламировать свою продукцию не стал.

Дмитрий Гронский