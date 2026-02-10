Пассажиропоток самарского аэропорта Курумоч составил более 3,57 млн человек в 2025 году

По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта Курумоч (Самара) составил более 3,57 млн человек. В Приволжском федеральном округе аэропорт сохранил четвертое место по объему перевозок. Об этом сообщает минтранс Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В министерстве уточняют, что основной объем (77%) пришелся на внутренние рейсы по России. Самые популярные направления — Москва (1,3 млн пассажиров), Санкт-Петербург (492 тыс.) и Сочи (325 тыс.).

Из аэропорта Курумоч можно улететь по 47 маршрутам. Работают более пяти тыс. специалистов, шесть предприятий авиационной отрасли.

Руфия Кутляева