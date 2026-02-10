«Одна сторона хлеба вечно подгорала, а вторая оставалась сырой»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NFB / Getty Images Фото: NFB / Getty Images

Чарльз Перкинс Страйт родился в Огайо в рабочей семье в конце XIX века и стал воплощением американской мечты. Работал он механиком на фабрике в Стиллуотере, в штате Миннесота, и завтракал обычно в заводском кафетерии тостами и кофе. Тосты разочаровывали: одна сторона вечно подгорала, а вторая оставалась сырой. Механик стал решать проблему и к 1919 году создал прототип идеального тостера. Он обжаривал вертикально стоящий хлеб с двух сторон, сам отключал нагрев и с помощью пружины выбрасывал готовые тосты прямо в руки.

Два года ушло на получение патента, еще несколько месяцев — на поиск инвестора. А затем началась история успеха. Тостеры расхватывали как горячие пирожки: даже в годы Великой депрессии производство работало круглосуточно в четыре смены. Страйт стал состоятельным бизнесменом, прожил в счастливом браке почти полвека и умер в 78 лет в окружении семи детей. Все-таки правильная у него была мечта.

Павел Шинский