Страх решает. Мы откладываем на потом важные разговоры, боимся рисковать и инвестировать и тянем с походом к врачу, не только потому что пытаемся быть рациональными. Наш мозг предвосхищает неудачи, и вес потерь всегда больше.

В исследовании, которое публикует Cognitive Science, ученые из Великобритании и Канады размышляют, почему негативные сценарии в нашей голове всегда складываются проще, чем добрый исход. Анализ охватывал жизнь и решения 14 тыс. человек в течение около 30 лет. Исследователи изучили, как люди реагируют на свои же решения: экономические, те, что касаются здоровья или смены работы.

Эмоциональная боль от возможной потери, например, $10 примерно вдвое сильнее, чем радость от потенциального выигрыша той же суммы. Именно этот дисбаланс заставляет нас сворачивать с рискованных путей и утешать себя мыслями о синице в руках. Ученые обнаружили при этом психологическую связку: люди, которые боятся риска, оказываются самыми нетерпеливыми. Объяснение простое: неопределенность — это моральная пытка, и мы инстинктивно пытаемся положить ей конец.

Эффект этого «предвосхищающего страха» оказался настолько могучим, что не исчез, даже когда исследователи сделали поправку на доход, образование и личностные черты участников. Вероятно, это древний механизм выживания, который ошибочно принимает важный звонок или смену работы за угрозу существованию.

