В Башкирии за неделю заболеваемость ОРВИ превысила 11%

За неделю рост заболеваемости респираторными инфекциями в Башкирии составил 11,2%, это ниже среднемноголетних показателей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики. За прошлую неделю заболеваемость составила примерно 50 человек на 10 тыс. населения. От общего числа заболевших число детей до 14 лет составляет 46,9%.

По данным лабораторного мониторинга снижается доля положительных находок вирусов гриппа, растет доля риновирусов. Среди вирусов гриппа доминирует A(H3N2).

В регионе вакцинировано от гриппа около 2,5 млн жителей, это 61,3% от общей численности населения республики.

Майя Иванова