Банк «Центр-инвест»: «Планировать бюджет на основе ИИ»

Банк «Центр-инвест» провел совещание с руководителями и специалистами Министерства экономического развития Ростовской области, Ростовстата, УФНС по РО и Регионального информационно-аналитического центра по использованию искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования социально-экономических показателей и доходов регионального бюджета.

Команда банка «Центр-инвест» представила участникам совещания ИИ-платформу «ДАШБОРД «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА». Платформа представляет собой динамическую систему мониторинга и прогнозирования, которая объединяет более 2 млн значений по почти 4 000 показателям статистической и банковской отчетности по 89 субъектам страны. На базе ИИ-технологий она анализирует и прогнозирует эти показатели, визуализируя результаты в виде графиков и интерактивных моделей.

Дашборд позволяет не только отслеживать текущее состояние экономики региона, но и строить сценарные прогнозы, в том числе по такому чувствительному параметру, как поступления налога на прибыль. Платформа была использована при актуализации Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года.

«Мы рассматриваем искусственный интеллект не как замену человека, а как интеллектуального помощника, который позволяет автоматизировать рутинные процессы и оставлять время для креативных решений.

При этом ответственность за управленческие решения всегда остается за специалистом», — отметил в своем выступлении Заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест» Игорь Иващенко.

Участники совещания обсудили опыт использования традиционных и современных методов прогнозирования, необходимость учёта отраслевой специфики и внешних факторов, таких как изменения в налоговом законодательстве и экономические санкции. Было отмечено, что внедрение ИИ-инструментов позволит не только ускорить аналитическую работу, но и улучшить качество принимаемых решений по планированию бюджета региона.

«Такой дашборд позволяет быстро выявлять наиболее значимые показатели, влияющие на ключевые прогнозные параметры.

Вместо ручного анализа сотен данных система помогает сфокусироваться на главных драйверах и факторах риска, что критически важно для своевременной корректировки управленческих решений», — подчеркнул министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.

«Прогнозные цифры важны, но сам прогноз нужен для того, чтобы определить трансформации в нашем хозяйственном механизме: правилах игры, организационных структурах, подходах к бюджету, налогам, зарплатам, социальной поддержке», — отметил Председатель Совета Директоров банка «Центр-инвест», д. э. н., профессор Василий Высоков.

По итогам совещания было принято решение о проведении обучающих семинаров для сотрудников исполнительных органов государственной власти и подведомственных учреждений.

Банк «Центр-инвест» является институциональным партнером вузов по проектам ИИ, целенаправленно развивает инфраструктуру и готовит компетентные кадры в области передовых технологий, не только для развития своего бизнеса, но и в интересах развития донского региона и всей страны. Банк подготовил учебник по использованию искусственного интеллекта, который простым и понятным языком рассказывает, что такое ИИ сегодня, как он уже влияет на работу и жизнь, и как использовать его ответственно и эффективно.

