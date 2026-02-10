Следователи устанавливают обстоятельства гибели студента в пермском общежитии

Следственным отделом по Свердловскому району Перми проводится процессуальная проверка по факту гибели несовершеннолетнего студента в общежитии одного из техникумов. По данным пресс-службы СУ СКР по Прикамью, несовершеннолетний зашел в душевую комнату и находился там продолжительное время. Впоследствии его тело было обнаружено сотрудниками общежития. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Для установления причин его гибели назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2ГИС Фото: 2ГИС

Ранее в соцсетях появилась информация, что в пермском общежитии на ул. Рабоче-Крестьянская, 21, где проживают учащиеся Пермского техникума промышленных и информационных технологий, скончался студент. Якобы он внезапно потерял сознание и пролежал под льющейся водой около полутора часов, пока его тело не обнаружили.