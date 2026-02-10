В Самарской области заболеваемость ОРВИ среди детей выросла на 5,9%

Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения Самарской области за неделю выросла на 1,6% (на 165 человек). Среди детей в возрасте от семи до 14 лет она увеличилась на 5,9%. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего на прошлой неделе в Самарской области было зафиксировано 10,5 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Показатель составил 33,6 на 10 тыс. населения. Этот уровень ниже эпидемического порога на 21%.

В настоящее время в Самарской области циркулирует вирус гриппа A(H3N2), A(H1N1-2009), парагриппа, аденовирусы, бокавирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы и SARS-CoV-2. В регионе от гриппа привито 60,5% от общего числа населения.

Георгий Портнов