Из Самарской области экспортировали в Китай 4,1 тысячи тонн гречихи и подсолнечного масла

Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям с начала года проконтролировало экспорт 4,1 тыс. тонн продовольственной продукции (гречихи и подсолнечного масла) из Самарской области в Китай. Соответствующие данные, актуальные на 6 февраля, приводит пресс-служба управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что 30 января была отгружена партия весом почти 2,2 тыс. тонн продовольственной гречихи, выращенной в регионе. Поставку осуществил производитель, зарегистрированный в системе регистрации зарубежных предприятий.

Руфия Кутляева