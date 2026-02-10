Амурская область выдвигает в ЦИК Героя России и участника СВО

Комитет по законодательству заксобрания Амурской области рекомендовал выдвинуть в новый состав Центризбиркома (ЦИК) по квоте Совета федерации Героя России Артура Потапова. На 11 февраля назначена внеочередная заочная сессия амурского парламента, где этот вопрос будет вынесен на голосование.

Артур Потапов с 2014 по 2017 год служил в подразделении специального назначения, а в 2018-м был назначен членом избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса. В апреле 2022 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО, осенью 2024-го был удостоен звания Героя России. Был участником президентской программы «Время героев». С декабря 2025 года господин Потапов вновь является членом Приморского избиркома, а также входит в бюро совета краевого отделения партии «Справедливая Россия».

Как сообщил «Ъ» зампред комитета заксобрания по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Роман Кобызов, рекомендовать кандидатуру Артура Потапова в новый состав ЦИКа намерен и губернатор Амурской области Василий Орлов. «Впервые за многие годы Амурская область участвует в формировании Центральной избирательной комиссии. Считается, что для региона это большой престиж»,— добавил депутат.

Полномочия действующего состава ЦИКа истекают в марте 2026 года. По пять членов в новый созыв будут назначены Госдумой, Советом федерации и президентом. Накануне, как сообщал «Ъ», о начале приема кандидатур в комиссию от фракций объявил совет Госдумы. Сбор предложений продлится до 20 февраля, голосование по кандидатурам планируется на 10 марта. Аналогичное заседание в Совете федерации ожидается 4 марта.

Анна Яшина, Благовещенск