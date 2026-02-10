Семья с ребенком подорвалась на мине ВСУ в Херсонской области

Семья с ребенком находилась в автомобиле «Газель», который подорвался на мине ВСУ на трассе в Каховском муниципальном округе Херсонской области. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук в Telegram-канале.

Во время взрыва в машине были три человека. Женщина и ребенок не пострадали. Мужчина получил осколочное ранение левой ноги. Первую помощь ему оказали в Васильевском ФАПе.

Пострадавшего госпитализируют в Каховскую ЦРБ. По словам господина Филипчука, мужчина находится в сознании, его состояние оценивается как стабильное.