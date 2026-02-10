Валовой региональный продукт Татарстана по итогам 2025 года составил 5,73 трлн руб., что на 2,9% больше, чем в 2024 году. Ранее прогноз ВРП составлял около 5,6 трлн руб., сообщает РБК Татарстан.

ВРП Татарстана в 2025 году превысил 5,7 трлн рублей

ВРП Татарстана в 2025 году превысил 5,7 трлн рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Цифры озвучил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на итоговой коллегии.

В структуре ВРП 20,9% приходится на обрабатывающие производства, включая нефтехимию, оборонно-промышленный комплекс, а также резидентов особых экономических зон, промпарков и территорий опережающего развития. Эти площадки обеспечили 9,3% валового продукта и 20% объема промышленного производства региона, при этом их оборот вырос на 32% по сравнению с прошлым годом.

Доля добычи полезных ископаемых составила 19%, оптовой и розничной торговли — 9,7%, строительства — 7%, транспорта и хранения — 5,8%, сельского хозяйства — 4,1%, остальные виды деятельности обеспечили 31% ВРП.

Индекс промышленного производства по итогам 2025 года достиг 109,9%. В обрабатывающем секторе рост составил 16,4%, в машиностроении — 32%, в химической промышленности — 3,1%. В целом промышленность формирует 41,7% экономики региона.

Анна Кайдалова