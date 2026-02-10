В Нефтекамске подросток выпал из автомобиля во время съемки ролика для соцсетей

В Нефтекамске сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности подростков, умышленно грубо нарушивших правила дорожного движения для создания видеоролика, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным министерства, подростки опубликовали в интернете ролик: водитель автомобиля отпустил руль, вылез из окна и попытался перелезть по крыше на пассажирское сидение, но не удержался и упал на проезжую часть.

Полицейские установили водителя. Им был 17-летний студент вуза, а пассажиром — его 18-летний знакомый.

Водитель пытался обмануть полицейских, мол видеоролик был сгенерирован нейросетью, но его приятель сознался, что они снимали ролик для соцсетей.

На нарушителей составили несколько протоколов об административных правонарушениях. Решается вопрос о привлечении к ответственности родителей подростка. Автомобиль поместили на штрафстоянку.

Майя Иванова