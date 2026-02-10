В Йошкар-Оле в одной из гостиниц задержали жителя Республики Коми, обвиняемого в убийстве трех человек и поджоге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

В Йошкар-Оле задержали обвиняемого в тройном убийстве с поджогом

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Йошкар-Оле задержали обвиняемого в тройном убийстве с поджогом

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, в ночь с 8 на 9 февраля 2026 года в доме на улице Первомайской 48-летний местный житель нанес ранения своей сожительнице, ее двоюродной сестре и ее сожителю. После этого злоумышленник поджег комнату и скрылся.

Тела погибших обнаружили пожарные.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Анна Кайдалова