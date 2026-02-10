ЖК в районе промзоны в Балатово получил разрешение на строительство

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на строительство ООО «СЗ ЖК “Спутник”» жилого комплекса на ул. Космонавта Леонова, 45б. Информация об этом содержится на портале «Дом.РФ». Генподрядчиком выступает ООО «Парма». Обе компании принадлежат пермскому бизнесмену Вадиму Меледину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

Согласно проектной декларации, 11-этажный жилой комплекс, рассчитанный на 415 квартир, будет состоять из двух домов. Общая площадь жилья составит 18,1 тыс. кв. м, а средняя площадь одной квартиры — 43,8 кв. м. В ЖК предусмотрен паркинг на 91 машино-место, а также парковочное пространство для гостевых мест на придомовой территории. Ввести объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2028 года. Планируемая стоимость строительства — 2,27 млрд руб.

ООО «СЗ ЖК “Спутник”» было зарегистрировано бизнесменом Вадимом Мелединым в 2023 году. О реализации застройщиком проекта КРТ в районе Балатово стало известно в январе 2025 года. Кроме жилья на участке в границах улиц Рязанской, Геологов и Леонова возведут физкультурно-оздоровительный центр, который передадут муниципалитету для школы карате. Господин Меледин также является владельцем ООО «Вейк парк — Парма», которое занимается реализацией проекта по строительству термального комплекса с вейк-парком на берегу Мулянки.