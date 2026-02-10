Таможенники остановили в Псковской области автомобиль с более 1000 бутылок водки

Контрабанду алкогольной продукции на 580 тыс. рублей пресекли в Псковской области. Таможенники изъяли 1076 бутылок водки без акцизных марок, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Автомобиль прибыл на территорию России из Беларуси в конце 2025 года. В багажном отделении и прицепе 49-летний уроженец Псковской области вез 1076 бутылок водки различных наименований.

Ориентировочную стоимость продукции на внутреннем рынке России оценили в более 580 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

