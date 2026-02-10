Группа предприятий ПЦБК инвестировала в производство около 900 млн рублей

Одно из крупнейших предприятий Пермского края – ПЦБК – раскрыло детали своей инвестиционной программы, демонстрируя сбалансированный подход к развитию в текущих экономических условиях.

Группа предприятий ПЦБК (Пермская целлюлозно-бумажная компания) – одно из ведущих предприятий лесопромышленного комплекса России – подвела итоги масштабной инвестиционной программы 2025 года. Общий объем вложений составил почти 900 млн руб. Условно деньги распределили между тремя ключевыми направлениями: промышленная безопасность и экология, повышение эффективности производства и разработка новой продукции. Такой подход не только укрепляет позиции предприятия, но и служит примером ответственной бизнес-модели для всей отрасли.

«Каждый рубль инвестиций в 2025 году – это создание возможностей: снизить риск простоя, повысить устойчивость производства, выпустить востребованную упаковку, создать условия для сотрудников», – делает выводы председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко.

Чтобы в цехе, где варят целлюлозу при температуре 150–170 градусов, люди могли комфортно работать, предприятие вложило 19 млн руб. в систему вентиляции. Чтобы удовлетворить спрос на современную тару для e-commerсe – еще 235 млн руб. в полностью роботизированную линию. Всего более чем в 40 завершенных проектов предприятие инвестировало 897 млн руб.

«В условиях высокой волатильности рынка и стоимости ресурсов внутренняя эффективность – главный резерв для устойчивости, – отмечает генеральный директор ПЦБК Юрий Марков. – Каждый рубль, вложенный в модернизацию, дает отдачу в виде снижения себестоимости и повышения гибкости производства».

В 2025 году на предприятии провели капитальный ремонт объектов повышенной опасности, систем вентиляции. Внедрены новые системы мониторинга оборудования и автоматические средства противопожарной защиты. Инвестиции в «цифровую безопасность» минимизируют человеческий фактор и позволяют прогнозировать потенциальные сбои. На ПЦБК сократили водопотребление и повысили эффективность очистных сооружений, что соответствует глобальным трендам и строгим требованиям российского законодательства.

«Для нас безопасность – не статья расходов, а базовая ценность и условие для любого дальнейшего развития, – добавляет директор по производству и развитию ПЦБК Дмитрий Бондарев. – Эти инвестиции создают защищенную среду для наших сотрудников и жителей города».

Самая весомая доля инвестиций работала на повышение конкурентоспособности комбината через рост производительности и снижение издержек. На предприятии прошли модернизацию ключевые агрегаты на производстве тарного картона и гофропродукции. Это позволило увеличить скорость линий, сократить энергопотребление и уменьшить процент брака. Часть денежных средств направили на замену иностранных комплектующих и программного обеспечения на отечественные аналоги. Оптимизировали внутренние транспортные потоки, что ускорило процессы отгрузки готовой продукции и снизило простои.

Почти 180 млн руб. компания направила на инновации, улучшение качества и характеристик тарного картона, являющегося основным сырьем для производства гофропродукции. Это прямой ответ на растущие запросы ритейла, электронной торговли и пищевой промышленности.

«Конкуренция смещается из ценовой плоскости в плоскость уникальных характеристик, – подчеркивает директор по продажам ПЦБК Игорь Шилов. – Мы должны предложить рынку не просто упаковку, а технологичное упаковочное решение, которое решает проблему клиента. Это наш стратегический вектор».

Инвестиционная программа ПЦБК в 2025 году на 897 млн руб. стала не просто отчетной цифрой, а наглядной демонстрацией стратегии глубокой модернизации.

