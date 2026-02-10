Кремль прокомментировал заявление Турции о ядерном оружии

Страны, обладающие ядерным оружием, должны не допустить гонки вооружений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о возможном присоединении к ядерной гонке.

«Есть режим нераспространения, и, конечно, это краеугольный камень ядерной безопасности»,— сказал представитель Кремля журналистам.

9 февраля Хакан Фидан заявил, что, если у стран, «имеющих проблемные вопросы с Ираном», появятся планы по разработке ядерного оружия, Турции «невольно придется присоединиться к этой гонке». При этом он подчеркнул: у Ирана такого оружия нет, как и планов по его разработке.

Люся Кочарова