Песков о возобновлении диалога с Францией, переговорах с Украиной и ядерном оружии
Кремлю импонирует желание Макрона восстановить диалог с Россией
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва обратила внимание и поддержала слова Макрона о восстановлении отношений с Россией. По словам господина Пескова, Кремль рассчитывает на новый раунд переговоров с Украиной, но конкретные даты пока неизвестны. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
О диалоге с Францией
- Кремль обратил внимание на слова Макрона о необходимости наладить отношения с РФ, это импонирует Москве.
- Между Москвой и Парижем были контакты, которые при желании помогут оперативно наладить диалог на высшем уровне.
- Пока не видно сигналов о том, что у Парижа есть желание наладить диалог на высшем уровне.
- Инициатив по возобновлению диалога с Россией от других европейских столиц, кроме Парижа, до сих пор не было.
- Россия всегда говорила, что низводить отношения РФ и Франции до нулевого состояния нелогично, контрпродуктивно и вредно для всех.
Об Украине
- Москва рассчитывает, что новый раунд переговоров по Украине пройдет скоро, но конкретных дат пока нет.
О ядерном оружии
- РФ обратила внимание на заявление Турции о возможной необходимости обзавестись ядерным оружием.
- Кремль считает режим нераспространения ядерного оружия краеугольным камнем ядерной безопасности.
- Москва рассчитывает на ответственное поведение ядерных стран, чтобы не дать повода к гонке по распространению ядерного оружия в мире.
О планах Путина
- Сегодня у Путина запланирован международный телефонный разговор.
- Путин во вторник примет с докладом вице-премьера Голикову.