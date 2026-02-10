Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о возобновлении диалога с Францией, переговорах с Украиной и ядерном оружии

Кремлю импонирует желание Макрона восстановить диалог с Россией

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва обратила внимание и поддержала слова Макрона о восстановлении отношений с Россией. По словам господина Пескова, Кремль рассчитывает на новый раунд переговоров с Украиной, но конкретные даты пока неизвестны. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О диалоге с Францией

  • Кремль обратил внимание на слова Макрона о необходимости наладить отношения с РФ, это импонирует Москве.
  • Между Москвой и Парижем были контакты, которые при желании помогут оперативно наладить диалог на высшем уровне.
  • Пока не видно сигналов о том, что у Парижа есть желание наладить диалог на высшем уровне.
  • Инициатив по возобновлению диалога с Россией от других европейских столиц, кроме Парижа, до сих пор не было.
  • Россия всегда говорила, что низводить отношения РФ и Франции до нулевого состояния нелогично, контрпродуктивно и вредно для всех.

Об Украине

  • Москва рассчитывает, что новый раунд переговоров по Украине пройдет скоро, но конкретных дат пока нет.

О ядерном оружии

  • РФ обратила внимание на заявление Турции о возможной необходимости обзавестись ядерным оружием.
  • Кремль считает режим нераспространения ядерного оружия краеугольным камнем ядерной безопасности.
  • Москва рассчитывает на ответственное поведение ядерных стран, чтобы не дать повода к гонке по распространению ядерного оружия в мире.

О планах Путина

  • Сегодня у Путина запланирован международный телефонный разговор.
  • Путин во вторник примет с докладом вице-премьера Голикову.

