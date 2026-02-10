Песков о возобновлении диалога с Францией, переговорах с Украиной и ядерном оружии

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента заявил, что Москва обратила внимание и поддержала слова Макрона о восстановлении отношений с Россией. По словам господина Пескова, Кремль рассчитывает на новый раунд переговоров с Украиной, но конкретные даты пока неизвестны. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О диалоге с Францией

Кремль обратил внимание на слова Макрона о необходимости наладить отношения с РФ, это импонирует Москве.

Между Москвой и Парижем были контакты, которые при желании помогут оперативно наладить диалог на высшем уровне.

Пока не видно сигналов о том, что у Парижа есть желание наладить диалог на высшем уровне.

Инициатив по возобновлению диалога с Россией от других европейских столиц, кроме Парижа, до сих пор не было.

Россия всегда говорила, что низводить отношения РФ и Франции до нулевого состояния нелогично, контрпродуктивно и вредно для всех.

Об Украине

Москва рассчитывает, что новый раунд переговоров по Украине пройдет скоро, но конкретных дат пока нет.

О ядерном оружии

РФ обратила внимание на заявление Турции о возможной необходимости обзавестись ядерным оружием.

Кремль считает режим нераспространения ядерного оружия краеугольным камнем ядерной безопасности.

Москва рассчитывает на ответственное поведение ядерных стран, чтобы не дать повода к гонке по распространению ядерного оружия в мире.

О планах Путина