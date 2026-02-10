Ульяновские сенатор и депутат Госдумы предложили установить врачам досрочную пенсию

Ульяновский сенатор Айрат Гибатдинов вместе с депутатом Госдумы из Ульяновска, зампредом комитета по охране здоровья Алексеем Куринным направили в правительство России законопроект об установлении досрочной пенсии для медиков после 25 лет стажа. Об этом сенатор сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня таким правом пользуются только сельские врачи. Мы предлагаем уравнять всех медицинских работников, как это уже сделано для педагогов»,— отмечает сенатор.

В беседе с «Ъ-Волга» Алексей Куринный отметил, что речь идет только о врачах, которые работают в государственной системе здравоохранения. По мнению авторов законопроекта, принятие закона об установлении для всех врачей досрочной пенсии может стать действенным способом борьбы с кадровым дефицитом в здравоохранении. Известно, что проблема кадрового дефицита в государственной системе здравоохранения сложилась из-за того, что врачи уходят в частные клиники, где зарплата значительно выше государственной, а добиться в государственной системе здравоохранения зарплаты, которая была бы на уровне зарплаты частных клиник, практически невозможно.

Во вторник уролог Инзенской районной больницы Сергей Плигузов в своем Telegram-канале показал свой расчетный листок, где видно, что его оклад составляет 22,7 тыс. руб., а всего за январь начислено 28,6 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск