В Нефтекамске экс-сотрудница магазина обвиняется в присвоение средств

Нефтекамский городской суд рассмотрит уголовное дело местной жительницы, которая обвиняется в присвоении с использованием служебного положения, в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и легализации средств, приобретенных в результате преступления (п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с мая по ноябрь 2024 года фигурантка уголовного дела, являясь торговым представителем магазина, получила от контрагентов около 300 тыс. руб. за доставленную продукцию, и присвоила их.

Кроме того, она оформляла фиктивные заявки от имени предпринимателей на поставку товаров на общую сумму более 600 тыс. руб., которые также присвоила и продала самостоятельно.

Обвиняемая признала вину и частично возместила ущерб.

Майя Иванова