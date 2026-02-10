Песков допустил возобновление диалога с Францией на высшем уровне

Россия и Франция ведут контакты на техническом уровне, а в дальнейшем это может привести к возобновлению диалога между лидерами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремлю импонируют заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости восстановить отношения с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Имели место контакты, это мы можем подтвердить, которые при желании и при необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. «Мы давно говорили, что низводить наши отношения до нулевого состояния нелогично, контрпродуктивно и вредно для всех сторон»,— подчеркнул представитель Кремля. По словам Дмитрия Пескова, от других европейских стран не поступало запросов для контактов.

В начале января Эмманюэль Макрон заявил о подготовке к разговору с российским президентом «в ближайшие недели». Затем он сообщил, что на техническом уровне ведутся контакты для организации их беседы. Последний раз президент Франции и президент России говорили по телефону 1 июля — впервые за почти три года.

Люся Кочарова