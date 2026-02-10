У жителя Астраханской области изъяли крупную партию конопли и патроны
В Астраханской области у ранее судимого жителя Ахтубинского района изъяли более 5,7 кг каннабиса. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Более 5,7 кг каннабиса хранил у себя дома ранее судимый астраханец
Фото: УМВД России по Астраханской области
При обыске дома подозреваемого оперативники совместно с наркополицией нашли в гараже стакан с частями конопли, в сарае — куст наркосодержащего растения. Мешок с 7 пакетами каннабиса лежал у фигуранта во дворе.
Кроме этого, астраханец держал у себя дома четыре коробки с патронами. По факту их хранения проводится процессуальная проверка.