В Татарстане суд назначил бывшему начальнику отделения ГИБДД по Бавлинскому району и еще одному участнику условное наказание на 3,5 года с испытательным сроком 3 года по делу о покушении на мошенничество в сфере страхования. Об этом сообщила пресс-служба Бавлинской городской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане бывший начальник ГИБДД получил условный срок за помощь в мошенничестве

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане бывший начальник ГИБДД получил условный срок за помощь в мошенничестве

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, в декабре 2023 года 55-летний местный житель, не имея страховки, повредил автомобиль в ДТП и попытался получить возмещение, предоставив ложные сведения и фото. Он обратился к бывшему начальнику ГИБДД, который помог подделать документы о ДТП. Однако выплату водитель не получил.

Кроме того, при обыске у него обнаружили незаконно хранившиеся боеприпасы.

Бывшего сотрудника ГИБДД обвинили в пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, а 55-летнего водителя — в покушении на мошенничество и незаконном хранении боеприпасов.

Анна Кайдалова