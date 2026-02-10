В Дзержинске врач и его супруга отдали мошенникам более 6 млн рублей

Почти 6,3 млн руб. лишились 70-летний врач и его 67-летняя супруга в Дзержинске из-за мошенников, которые выдавали себя за представителей Росфинмониторинга. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным полиции, за две недели злоумышленники убедили пенсионеров перевести все сбережения на «безопасный» счет. Получив деньги, аферисты перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По ней злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Елена Ковалева