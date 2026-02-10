В Подмосковье ликвидировали подпольный цех по производству жидкостей для вейпа

Правоохранительные органы обнаружили в Московской области подпольный цех, где производилась жидкость для вейпов. Задержаны шесть человек, против них возбудили дело о мошенничестве и обороте немаркированной продукции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Пятерых задержанных арестовали, последнего отправили под домашний арест.

По данным ведомства, подпольный цех работал круглосуточно и выпускал до 75 тыс. емкостей с жидкостями за смену. Всего обнаружено четыре производственные линии. Готовую продукцию отгружали на склады или отправляли в другие регионы.

Полицейские провели 20 обысков и конфисковали 600 тыс. флаконов для жидкостей, а также компоненты для их изготовления. Предполагаемая стоимость изъятого товара оценивается почти в 1 млрд руб. Также изъято более 2 млн руб. и $400 тыс. наличными.

Никита Черненко