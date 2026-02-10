Бизнес пересчитывает плюсы патентов

Представители сезонного бизнеса, сварщики, монтажники и сантехники — те немногие, кому еще выгодно покупать патент. Консультанты предлагают им рассчитывать доходы заранее, чтобы к середине года не пришлось искать средства на дополнительные отчисления в бюджет из-за роста налоговых ставок. В лимитах и ограничениях патентной системы разбиралась Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ремонт одежды, обуви и ювелирных изделий, кейтеринг, грузоперевозки, клининг, ландшафтный дизайн, туристические услуги, репетиторство и еще 70 других видов деятельности можно осуществлять на патенте. Стоимость покупки права оказывать определенные услуги выросла из-за того, что повышается потенциально возможный годовой доход. У каждой сферы он свой.

Однако в индустрии красоты, даже несмотря на его подорожание, купить патент в десятки раз выгоднее, чем переходить на другие системы налогообложения, подчеркнула общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в бьюти-индустрии в Санкт-Петербурге, владелица сети «Лаки Лайк» Ляля Садыкова:

«В этом году в городе патентная система налогообложения составляет 133 тыс. руб. в год. Можно взять в штат 15 сотрудников. В другом варианте это УСН, НДС, плюс 1%, если доход составляет свыше 300 тыс. руб. В результате — почти 12-процентная налоговая нагрузка, не считая зарплатных сборов. При среднем обороте в 3 млн руб. налог составит почти 4,5 млн руб. за год. Это кратно больше, почти в 45 раз. Поэтому альтернативы патенту нет. По нашим оценкам, до 1 января 2026-го 87% рынка было на патентной системе налогообложения. Сейчас порядка, наверное, 40%».

Такую же систему в этом году сохранили для сферы транспортировки грузов и розничной торговли. Однако во втором случае купить патент теперь можно только для стационарных магазинов в селах или отдаленных районах. Автомастерские также могут работать на патенте, но мелким техцентрам выгоднее перевести сотрудников в режим самозанятости, пояснил глава Союза автосервисов России Юрий Валько:

«Автосервисов на патентной системе налогообложения осталось совсем немного, и это небольшие станции ТО. При этом самозанятые освобождены от части налогов. Количество автосервисов на патенте значительно сократилось и продолжит уменьшаться. Часть будет работать с самозанятыми сотрудниками, часть — закроется. В первом случае такие точки работают без ОКВЭД, поэтому непонятно, сколько автосервисов существует. Они не так подконтрольны надзорным органам, как ИП».

Патент можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев. В 2026-м воспользоваться этим правом сможет только бизнес с оборотом менее 20 млн руб. Превышение лимита в течение действия патента автоматически его отменяет. И пересчитывать налоги придется с начала года независимо от того, когда будет превышен порог. В 2027-м лимит снизят до 15 млн руб., в 2028-м — до 10 млн руб. В итоге часть бизнеса может уйти в тень, опасается вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова:

«Патент был спасательным кругом. Можно было, заплатив один раз или разбив сумму на поквартальные платежи, не думать больше ни о чем. Выросли еще и страховые износы. Да, там есть льготы, их можно перезасчитывать, но все равно рост стоимости такого разрешения — это показатель того, что у предпринимателя останется еще меньше денег.

Пострадают прежде всего, конечно же, сфера услуг, торговля. То есть те направления деятельности, где и так у наших бизнесменов очень небольшая доходность и прибыльность».

По данным ФНС, количество выданных патентов в 2025 году превысило 20 тыс., за год их число увеличилось на 10%. А сумма поступлений в бюджет по патентной системе налогообложения выросла сразу на 73%.

Астон О'Салливан