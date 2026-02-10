Самарская фирма-должник оштрафована на полмиллиона рублей за попытку дать взятку приставу

Сотрудник самарской фирмы-должника попытался незаконным путем снять арест со счетов компании. Он предложил приставу вознаграждение за отмену постановления, но тот совершил об этом в отдел собственной безопасности ГУФССП по Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы были переданы в прокуратуру Самарской области, которая возбудила административное дело о незаконном получении вознаграждения от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП). Суд рассмотрел дело и признал организацию виновной. Компания должна будет выплатить штраф в размере 500 тыс. руб.

Георгий Портнов