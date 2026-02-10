В Астрахани планируют комплексно обустроить большой участок в Советском районе

В Астрахани на заседании градостроительного совета обсудили вопросы комплексной застройки территорий, которая включает не только строительство жилья, но и развитие инфраструктуры, включая дороги, парковки, социальные объекты и инженерные сети. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Игоря Бабушкина.

В Астрахани на градостроительном совете обсудили участки, которые обустроят в рамках КРТ

Фото: Администрация губернатора Астраханской области

Ранее полномочия по территориальному планированию и зонированию были переданы на региональный уровень для обеспечения единообразия в подходах. В настоящее время документация по комплексному развитию территорий проходит согласование в правительстве региона.

Среди планируемых объектов КРТ — участок в Советском районе, расположенный между улицами Кирова, Ахшарумова, Дарвина и Бакинской. На заседании также обсуждались проекты по преображению исторического района «Коса» и масштабному благоустройству улиц и общественных пространств, инициированному губернатором.

В 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланированы ремонт дорог и благоустройство улиц Боевой, Набережной Приволжского затона, а также улицы Адмиралтейской. Особое внимание будет уделено озеленению.

