Детский сад временно закрыли из-за обрушения крыши в Нижегородской области

Части кровли обрушилась у здания детского сада №3 «Ромашка» в городе Лукоянове Нижегородской области. Происшествие случилось вечером 7 февраля, никто не пострадал, сообщили на странице администрации округа в VK 9 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Лукояновского округа Фото: администрация Лукояновского округа

С 10 февраля воспитанников детского сада №3 перевели в близлежащие дошкольные учреждения — №1 и №6. По просьбе родителей несколько детей будут переведены в детсад №8 «Березка» и в Кудеяровский детский сад.

Глава округа Игорь Синцов 8 февраля с комиссией администрации осмотрел поврежденное здание. Работы по замене кровли планируют начать в ближайшее время.

Галина Шамберина