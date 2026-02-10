Детский сад временно закрыли из-за обрушения крыши в Нижегородской области
Части кровли обрушилась у здания детского сада №3 «Ромашка» в городе Лукоянове Нижегородской области. Происшествие случилось вечером 7 февраля, никто не пострадал, сообщили на странице администрации округа в VK 9 февраля.
Фото: администрация Лукояновского округа
С 10 февраля воспитанников детского сада №3 перевели в близлежащие дошкольные учреждения — №1 и №6. По просьбе родителей несколько детей будут переведены в детсад №8 «Березка» и в Кудеяровский детский сад.
Глава округа Игорь Синцов 8 февраля с комиссией администрации осмотрел поврежденное здание. Работы по замене кровли планируют начать в ближайшее время.