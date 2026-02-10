Просроченная задолженность по ипотекам за год выросла в Петербурге в 2,2 раза

С 1 января 2025 года по 1 января 2026-го просроченная задолженность по ипотечным кредитам достигла 9,9 млрд в Санкт-Петербурге. За год показатель вырос в 2,2 раза, сообщил депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь («Единая Россия»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Общая задолженность по ипотекам за год увеличилась на 74,5 млрд рублей (+6%) и достигла 1,3 трлн рублей. В то же время в последний месяц 2025 года в Северной столице заключили 8,3 тыс. ипотечных договоров на 50 млрд рублей. За аналогичный месяц 2024 года 3,2 тыс. договоров на 16,2 млрд рублей.

«Считаю, что необходимо ввести мораторий на обращение взыскания на жилые помещения, приобретенные с использованием ипотечного кредита, если они являются единственным жильем для заемщиков и членов их семей»,— заключил депутат.

Татьяна Титаева