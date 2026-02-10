В России начнут подключать беспилотники к ЭРА-ГЛОНАСС с 1 марта

Правительство утвердило обязательное подключение гражданских беспилотников к системе ЭРА-ГЛОНАСС с 1 марта 2026 года. Правовая база для Единой системы идентификации, создаваемой по поручению президента Владимира Путина, подготовлена Минтрансом.

Цифровая платформа, протестированная в 35 регионах, позволит в реальном времени отслеживать местоположение, скорость и данные владельцев дронов. Это должно легализовать массовое использование технологии, сообщается в пресс-релизе Минтранса.

«Единая система станет ядром госмониторинга гражданской беспилотной авиации. Мы расширяем ее на весь автономный транспорт», — заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, задача — синхронизировать развитие технологий с регулированием.

Массовое подключение откроется в феврале на сайте АО «ГЛОНАСС». Система интегрирована с платформой Росавиации и коммерческими сервисами. С 1 марта 2027 года к ЭРА-ГЛОНАСС начнут подключать пилотируемые воздушные суда массой от 115 кг до 15 т.