Промпроизводство в Челябинской области сократилось почти на 4% в 2025 году

По итогам 2025 года индекс промышленного производства в Челябинской области составил 96,1% по сравнению с 2024-м. При этом в декабре к ноябрю прошлого года зафиксирован рост объемов производства на 16,6%, сообщает Челябинскстат.

За 12 месяцев 2025 года добыча полезных ископаемых в Челябинской области упала на 3,3% год к году, обрабатывающее производство — на 4,7%, обеспечение электроэнергией, газом и паром — на 2,8%. Рост в годовом выражении показала только сфера «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» — на 17,1%.

Среди обрабатывающих отраслей наибольшее падение зафиксировано в производстве одежды (–40,3%), компьютеров и электронных изделий (–28,8%), автотранспортных средств и прицепов с полуприцепами (–20,3%), прочей неметаллической минеральной продукции (–13,5%), кокса и нефтепродуктов (–11,8%), бумаги и бумажных изделий (–11,5%), электрооборудования (–9,9%), прочих транспортных средств и оборудования (–8,7%), полиграфической деятельности и копировании носителей информации (–12,5%). Металлургическое производство по итогам года сократилось на 5%.

Увеличилось в 2025 году в регионе изготовление не включенных в другие группировки машин и оборудования (+14%), кожи и изделий из нее (+13%), мебели (+5,2%), химических веществ и продуктов (+4,3%), а также ремонт и монтаж машин и оборудования (+7,9%).