Мэрию Уфы обязали сдать жилье семье погибшего участника СВО

Прокуратура Советского района Уфы провела проверку по обращению супруги погибшего участника СВО, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что семья военнослужащего с несовершеннолетним ребенком жила в квартире, предоставленной в специализированном жилищном фонде, так как он был ребенком, оставшимся без попечения родителей.

В июле прошлого года 28-летний военный погиб, но администрация города необоснованно отказалась заключить договор социального найма жилого помещения с его вдовой.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском в интересах членов семьи участника СВО об обязании мэрии заключить соглашение.

Суд удовлетворил требования прокурора.

Майя Иванова