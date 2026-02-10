Предприниматели из Татарстана в 2025 году получили 1,3 млрд руб. льготных займов от государственных микрофинансовых организаций через цифровую платформу МСП.РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Предприниматели Татарстана получили 1,3 млрд рублей микрозаймов для бизнеса

По этому показателю регион занял третье место среди субъектов России. Большие объемы зафиксированы только в Краснодарском крае (2,6 млрд руб.) и Удмуртской Республике (1,4 млрд руб.). Следом за Татарстаном идут Крым и Ростовская область — по 1,2 млрд руб., Иркутская область — 1 млрд руб.

В целом по России в 2025 году через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» предприниматели привлекли около 23 млрд руб. льготных займов.

Наиболее активно микрофинансирование привлекали предприниматели из сферы услуг (25%), торговли (23%) и промышленного производства (19%).

Анна Кайдалова