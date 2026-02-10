Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самарской области школьный главбух заработала 19 млн рублей на фиктивных сведениях о зарплате

Силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении главного бухгалтера школы в Самарской области. Преступление пресекли сотрудники регионального УФСБ РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что главбух использовала свои служебные полномочия для хищения бюджетных средств. В течение трех лет она вносила в электронные платежные ведомости заведомо ложные сведения о размерах зарплаты.

Это позволило подозреваемой похитить более 19 млн руб. Расследование продолжается. По информации источника «Ъ-Волга» в силовых структурах, главбух работает в средней общеобразовательной школе № 3 в Нефтегорске.

Георгий Портнов