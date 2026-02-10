Депутата заксобрания Кубани арестовали за мошенничество на сумму 6,7 млн рублей

В Краснодаре суд заключил под стражу до 8 апреля текущего года депутата краевого заксобрания Антона Аверьянова, который обвиняется в особо крупном мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Депутат пообещал обеспечить избрание своего знакомого в городскую думу Краснодара, получив за это 6,7 млн руб., указано в сообщении.

По версии следствия, события происходили с ноября 2024 по сентябрь 2025 года. Все это время Антон Аверьянов обманывал своего знакомого, убеждая того, что организует его избрание депутатом гордумы. Вместе с господином Аверьяновым к уголовной ответственности привлекается его помощник. Сейчас сообщник находится под домашним арестом.

Антона Аверьянова избрали депутатом заксобрания Краснодарского края в 2022 году от партии «Единая Россия». Он также был членом комитета по вопросам ТЭК, транспорта, дорожного хозяйства и связи. Основным местом работы Аверьянова был краснодарский филиал ПАО «Ростелеком». Он занимал должность директора по прикладным проектам.

Анна Перова, Краснодар