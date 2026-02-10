Путин назвал безусловным приоритетом укрепление дружбы с соседями России

Президент Владимир Путин назвал безусловными приоритетами укрепление дружественных связей с ближайшими союзниками и соседями России на пространстве СНГ, а также продвижение евразийских интеграционных процессов. Об этом глава государства заявил в поздравлении ко Дню дипломатического работника.

Российский президент также назвал актуальной задачей углубление сотрудничества с государствами мирового большинства для построения «справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка». Как отметил Владимир Путин, особенно важны также усилия по обеспечению прав соотечественников за рубежом, популяризации русского языка, научных и культурных достижений России.

Необходимо использовать все возможности для обеспечения национальной безопасности России, отстаивания ее интересов и создания благоприятных условий для ее всестороннего развития, подчеркнул президент в обращении к дипломатам.