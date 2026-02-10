В Ульяновской области на московскую компанию завели уголовное дело

В Мелекесском районе Ульяновской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом во вторник сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки прокуратурой Мелекесского района было установлено, что представителями руководства московской компании «Технополис» (ООО) несколькими платежными поручениями по фиктивным договорам были перечислены денежные средства на расчетный счет коммерческой организации, оформленной на подставное лицо, отмечается в сообщении прокуратуры.

ООО «Технополис» (Москва), согласно ОКВЭД, занимается производством и утилизацией бумаги и картона (в том числе в поселке Мулловка Мелекесского района), а также торговлей, гендиректор и владелец — Владимир Комаров. По итогам 2024 года компания имела выручку 301 млн руб. и чистую прибыль 6 млн руб.

По данным проверки, по фиктивным документам компания перечислила 350 тыс. руб. якобы за поставку электрооборудования и запчастей (которых фактически не было) некоему ООО «Кардинал». Оказалось, что гендиректор и учредитель этой организации — безработный, который ни про какую компанию «Кардинал» ничего не знает и никогда ей не руководил, хотя вспомнил, что давал знакомому свои данные для оформления каких-то документов. За это первые несколько месяцев ему перечисляли ежемесячно от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.

Сотрудникам прокуратуры во время проверки гендиректор Владимир Комаров заявил, что по предъявленным фактам о фиктивных поставках ничего пояснить не может.

В прокуратуре не исключают, что в ходе следствия могут быть выявлены новые факты фиктивных поставок.

По вменяемой статье Уголовного кодекса руководителю «Технополиса», если его вина будет доказана, грозит до шести лет лишения свободы.

Андрей Васильев, Ульяновск