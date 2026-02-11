Требования прокуратуры к экс-депутату составляют более 300 млн рублей

В рамках банкротства экс-депутата заксобрания Виктора Плюснина кредиторы предъявили требования на сумму более 300 млн руб., сообщается на «Федресурсе». Как следует из опубликованных данных, министерство строительства Пермского края намерено взыскать с господина Плюснина 1,4 млн руб., а администрация Добрянского муниципального округа — 76 тыс. руб. Наибольшую сумму требует прокуратура Пермского края — 300 млн руб.

Виктор Плюснин, его сын Егор и предприниматель Юрий Рогожников были осуждены к условным срокам за хищение более 300 млн руб., выделенных для строительства дома для детей-сирот в Добрянке. По данным СУ СКР по Пермскому краю, при строительстве использовались материалы худшего качества, чем было предусмотрено в контракте, а стоимость работ была завышена. В мае 2025 года Пермский краевой суд приговор первой инстанции изменил. Виктор Плюснин получил пять лет и девять месяцев колонии общего режима, его сын — пять лет, сотрудничавший со следствием Юрий Рогожников — три года.