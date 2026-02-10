ГИБДД пыталась оштрафовать на 300 тыс. руб. «Рободоставку» за действия курьера

Инспектор ГИБДД оштрафовал компанию «Рободоставка» на 300 тыс. руб. из-за действий робота-курьера в центре Москвы. По его словам, доставщик создал помехи для пешеходов на тротуаре. «Рободоставке» удалось доказать невиновность курьера. Суд решение о штрафе отменил, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Из документов следует, что постановлением ГИБДД от 5 мая 2025 года «Рободоставка» признана виновной по ст. 12.33 КоАП (повреждение дорог, а равно умышленное создание помех в дорожном движении). В инспекции заявили, что роботы-доставщики перегородили путь пешеходам, из-за чего пришлось обходить их по проезжей части.

«Рободоставка» подала жалобу в Мещанский суд Москвы и потребовала отменить штраф. В компании пояснили, что пешеходы все еще могли пройти по тротуару во время проезда роботов, но предпочли перейти на дорогу. Вины «Рободоставки» в этом решении нет. Объективных признаков угрозы безопасности движения, по мнению суда, также не обнаружено.