Весной в Энгельсе готовятся запустить фабрику мороженого с инвестициями 4 млрд

Весной в Энгельсе Саратовской области планируется запуск новой фабрики мороженого. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Энгельсского района Максим Леонов, на предприятии ведутся пуско-наладочные работы, а большая часть процессов будет автоматизирована.

Инвестиционный проект станет первым предприятием подобного типа в ПФО. Общий объем вложений в него составит 4 млрд руб. Изначально, в 2019 году, когда строительство начиналось, инвестиции оценивались в 1,7 млрд руб.

По словам господина Леонова, фабрика создаст около 300 новых рабочих мест со средним уровнем заработной платы от 60 тыс. руб. Предприятие позволит кратно увеличить производственные мощности, переработку молока — на 8 тыс. тонн в год, а выпуск мороженого — с 130 до 1,25 тыс. тонн в месяц.

Власти района и руководство компании также договорились о совместном благоустройстве прилегающей территории и развитии промышленного туризма. Планируется, что фабрика войдет в туристический маршрут «Энгельс-трэк», а для экскурсий будет создана специальная зона. Эта инициатива, как ожидается, поможет повысить интерес к профессиям в пищевой промышленности и решить часть кадровых вопросов.

Нина Шевченко